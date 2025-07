PC RECUPERA EM SE CARGA DE R$ 400 MIL EM DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DESVIADOS DE EMPRESA DO AMAZONAS

A Delegacia de Polícia de São Domingos recuperou, na tarde desta quinta-feira (17), uma carga de dispositivos eletrônicos avaliada em aproximadamente R$ 400 mil. A ação — que ocorreu nas cidades de Campo do Brito, São Domingos e Lagarto — contou com o apoio da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e Delegacia Regional de Lagarto, resultando no cumprimento de mandados de busca relacionados a uma investigação de apropriação indevida de bens, na qual o investigado foi indiciado.

De acordo com o delegado Edson Nixon, as investigações começaram há cerca de seis meses, a partir de uma denúncia feita por uma empresa do estado do Amazonas. “Segundo o relato da empresa, um homem teria criado uma empresa em nome de um laranja e firmado um contrato para o aluguel dos equipamentos eletrônicos. Após receber os dispositivos, ele teria se apropriado dos bens e se recusado a devolvê-los”, detalhou.

A empresa também informou que o suspeito tentou disfarçar o crime como um simples desacordo comercial. “Para isso, além de utilizar um nome de fachada, o investigado teria solicitado o estorno do único mês de aluguel pago pelos equipamentos”, acrescentou o delegado.

Durante o cumprimento dos mandados de busca, os policiais localizaram, além dos equipamentos eletrônicos desviados, outros objetos endereçados a terceiros, o que levanta a suspeita de que o investigado possa ter aplicado o mesmo golpe contra outras empresas.

“Esses outros fatos relacionados serão apurados em novos inquéritos policiais, até porque tomamos conhecimento da existência de investigação semelhante em curso na Delegacia Regional de Lagarto contra o mesmo investigado”, destacou o delegado Edson Nixon.

Até o momento, não houve prisão, mas as investigações continuam.

Com informações da SSP