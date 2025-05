PC recupera motocicleta levada de idoso que sofreu convulsões em Carmópolis

Policiais da Delegacia Regional de Carmópolis prenderam o proprietário de uma oficina de motocicletas e apreenderam um adolescente, na cidade carmopolitana, dentro das investigações sobre um furto qualificado de moto, seguido de receptação e adulteração de veículo automotor. A ação ocorreu na tarde desta quarta-feira, 14, e também resultou na apreensão de uma moto com restrição de furto.

De acordo com as investigações, um idoso estava sofrendo convulsões, em decorrência de um ataque epilético, na cidade de Carmópolis, quando, segundo testemunhas, um adolescente, ao perceber o cenário, cometeu o ato infracional de furto de chave, subtraindo, em seguida, a moto do idoso. O veículo foi vendido pela quantia de R$ 300,00 ao proprietário de uma oficina local.

A partir do registro do Boletim de Ocorrência e do levantamento de informações por parte da equipe coordenada pelo delegado Eurico Nascimento, os policiais localizaram a residência do adolescente, onde visualizaram carenagens da motocicleta no quintal, com sinais de danos, e, após obterem a autorização dos responsáveis pelo menor para entrar na casa, confirmaram que se tratava do veículo furtado.

Quando questionado, o jovem confessou o ato e revelou ter vendido a motocicleta por R$ 300,00 para um homem que opera uma oficina de motos na localidade. Na sequência, os policiais foram à oficina, onde localizaram a moto com sinais de adulteração, incluindo chassi raspado. Durante a revista, também foi apreendido o motor de outra motocicleta, igualmente adulterado, indicando a possível prática reiterada de receptação e desmanche de veículos roubados ou furtados.

Diante do flagra, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia Regional de Carmópolis, onde foi lavrado um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) contra o adolescente e um auto de prisão em flagrante delito para o homem, que permaneceu à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.