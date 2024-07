PC resgata cachorro pitbull mantido em condição de maus-tratos

Caso ocorreu no bairro Dom Luciano

Policiais Civis da Delegacia Especializada de Proteção ao Animal e Meio Ambiente (Depama) resgataram um cachorro Pitbull que estava em condição de maus-tratos no bairro Dom Luciano, na Zona Norte de Aracaju. A ação policial foi divulgada nesta sexta-feira (19).

De acordo com o delegado Flávio Albuquerque, o cachorro estava dentro de um imóvel fechado, em um ambiente sujo, privado de cuidados básicos de alimentação e sem água.

“Várias denúncias anônimas foram feitas informando sobre a situação do pitbull, relatando que ele foi colocado há alguns meses no local para servir apenas como cão de guarda de um imóvel abandonado”, detalhou o delegado.

Ainda conforme as denúncias, o tutor apenas aparecia no imóvel duas vezes na semana. “Jogando a comida pela grade, sem abrir o portão. Os vizinhos colocavam a comida e água pela brecha do portão, pois o cão, diante do seu atual quadro, estava agressivo”, acrescentou Flávio Albuquerque.

Os policiais encontraram o animal em um local insalubre, sujo, repleto de fezes e restos de alimentos, além da falta de água. “O animal estava em completo abandono e com parasitas no corpo”, descreveu o delegado.

O tutor foi identificado, qualificado e interrogado e responderá pelo crime de maus-tratos.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes de maus-tratos contra os animais sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP