PC resgata cadela e filhotes abandonados em casa em Itabaiana

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Itabaiana, recebeu nesta terça-feira (04), uma denúncia de maus-tratos a animais em uma residência no bairro Campo Grande. Um casal, que ocupava o imóvel alugado, teria se mudado no último sábado e deixado uma cadela presa no local.

Uma equipe policial se deslocou até o endereço, acompanhada da proprietária do imóvel e de uma cuidadora de animais. No interior da casa, os agentes encontraram um cenário de total abandono, com acúmulo de lixo e condições insalubres. No quintal, a cadela estava visivelmente assustada e debilitada, demonstrando sinais de dor.

Além da cachorra, nove filhotes foram localizados, mas apenas dois estavam vivos. Os animais foram resgatados, alimentados e encaminhados a uma organização não-governamental de proteção animal, onde receberão os cuidados necessários pelos próximos 45 dias. Após esse período, estarão disponíveis para adoção responsável.

Os autores do crime foram identificados e serão intimados para prestar depoimento. Eles responderão pelos crimes de maus-tratos a animais, com previsão de aumento da pena, em razão da morte dos sete caninos, conforme prevê a legislação vigente.

Com informações da SSP