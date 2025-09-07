PC resgata cães em situação de maus-tratos no bairro Bugio, em Aracaju

A Delegacia Especializada de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) resgatou, nesta sexta-feira (5), dois cães adultos, sem raça definida, que estavam em situação de maus-tratos em uma residência localizada no bairro Bugio, zona norte de Aracaju.

A ação foi iniciada após denúncia anônima feita por meio do Disque-Denúncia (181). No endereço indicado, a equipe policial encontrou os animais trancados na parte da frente do imóvel, em ambiente sujo, sem água e comida.

Vizinhos chegaram a alimentar os cães, que estavam assustados, estressados e sem os devidos cuidados. Nenhum morador foi localizado no imóvel.

Os animais receberam atendimento de urgência no Hospital Veterinário da Unipio e, em seguida, foram encaminhados ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para triagem. Após os procedimentos, serão encaminhados para lar temporário até estarem aptos à adoção.

As diligências continuam para identificar e responsabilizar os responsáveis pelo crime de maus-tratos.

