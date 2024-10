PC resgata um cão abandonado por motorista em Aracaju

A Delegacia Especializada de Proteção ao Animal e Meio Ambiente (Depama) resgatou na segunda-feira, 28, no bairro Areia Branca, na Zona de Expansão de Aracaju, um cão que havia sido abandonado por dois homens. O animal, que estava machucado, foi socorrido e recebeu atendimento veterinário.

Após populares registrarem o abandono de um cachorro e divulgarem as imagens nas redes sociais, a Depama fez diligências no bairro Areia Branca e conseguiu resgatar o animal, que estava machucado.

Em meio às diligências sobre o caso, a Polícia Civil também identificou e localizou os dois homens envolvidos no abandono. A dupla já foi ouvida e o inquérito policial sobre o caso será enviado ao Poder Judiciário após a sua conclusão.

Entenda o caso

Na noite do domingo, 27, na Zona de Expansão, após um condutor efetuar uma manobra no veículo, o cão, que estava com coleira e guia amarrada na caçamba do carro, caiu. Um dos ocupantes do automóvel desceu, colocou o animal de volta e, mais adiante, próximo a um posto de combustíveis, abandonou o cachorro.

Segundo o delegado Flávio Albuquerque, responsável pelas investigações, populares viram e gravaram a cena, publicando o vídeo nas redes sociais. A Depama resgatou o cão e ouviu os envolvidos, que serão responsabilizados judicialmente. Já o animal, recebeu atendimento médico e foi adotado.

Fonte SSP