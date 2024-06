PC RESGATA DOIS CACHORROS QUE ESTAVAM AMARRADOS EM COLEIRAS E SEM ALIMENTAÇÃO NA AVENIDA AUGUSTO FRANCO

Equipe da Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) resgatou nesta quarta-feira (26) dois cachorros que estavam sendo mantidos em condição de maus-tratos na região da avenida Augusto Franco, em Aracaju.

Segundo o delegado Flávio Albuquerque, os animais estavam amarrados com guia curta, abandonados pelos tutores, que são moradores de rua.

“Os animais eram privados de alimentação e água, estando em local sem higiene e expostos às intempéries do tempo”, detalhou o delegado titular da Depama.

Ainda conforme o delegado, a situação era visivelmente de maus-tratos. “Os animais estavam abandonados, estressados, famintos, sem cuidados, amarrados. Eles tentavam se soltar e se feriam com as guias (coleiras) curtas”, relatou o delegado.

Após o resgate, os dois cachorros foram acolhidos por uma ONG protetora dos animais.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes de maus-tratos contra animais sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP