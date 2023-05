PC resgata jovem com deficiência e prende pai por cárcere privado

Policiais civis da Delegacia de Boquim resgataram um jovem, que é pessoa com deficiência física e mental, e prenderam o pai dele por abandono de incapaz e cárcere privado. A ação policial foi divulgada nesta terça-feira (23).

Segundo o delegado Josenildo Brito, após denúncias feitas por vizinhos, equipes do serviço de investigação da delegacia encontraram um jovem com deficiência, trancado em um quarto e sozinho. Também havia relatos de que ele passava fome e sede.

Os policiais ao chegarem na residência, que fica localizada no Conjunto Noquinha, chamaram e perceberam que ninguém respondeu. “Posteriormente, a equipe escutou alguns gemidos que vinham do interior da casa e decidiram por romper o cadeado para adentrar o imóvel”, explicou o delegado.

“Nesse primeiro acesso, os policiais já perceberam a situação insalubre do local, com muito lixo, sem água, sem luz e sem condições para abrigar uma pessoa com deficiência. Foi localizado um quarto com corrente e cadeado, sendo necessário rompê-lo para então ter acesso ao jovem que estava sem roupas”, acrescentou o delegado.

Ainda conforme o delegado, o jovem estava em cima de uma cama e no meio das próprias necessidades fisiológicas, já que ele vivia trancado e o ambiente não possuía banheiro.

Segundo o delegado Josenildo Brito, o pai do jovem, responsável por receber o Benefício de Prestação Continuada, no valor de um salário-mínimo nacional, não dava assistência devida ao garoto.

“Presenciamos cenas lamentáveis, um ser humano vivendo em condições degradantes, o resgate do rapaz representou uma ação importante e evidencia nosso propósito em proteger e zelar pela vida de todas as pessoas”, concluiu o delegado.

Fonte e foto PC