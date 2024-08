PC SOLICITA PRISÃO DO HOMEM PRESO POR HOMICÍDIO DOLOSO APÓS CONFISSÃO DE EMBRIAGUEZ EM ACIDENTE

Diante da morte de um casal no povoado Capunga, a Delegacia de Moita Bonita indiciou o condutor do carro por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Após tentativa de fuga, a população conteve o investigado embriagado que foi preso pela Polícia Militar. Em depoimento na delegacia, o homem, que não possui CNH, confessou que passou a manhã ingerindo bebida alcoólica antes do acidente fatal nessa segunda-feira, 5. A prisão preventiva do investigado foi solicitada à Justiça. Os detalhes da apuração policial já iniciada pela delegacia local foram apresentados nesta terça-feira, 6.

De acordo com a delegada Mirna Cristina Mota, o teste de alcoolemia feito pela Polícia Militar apontou 1.4Mg/L, sendo que o limite é abaixo de 0.3Mg/L. “O homem também estava em alta velocidade e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Diante desses fatos, lavramos o flagrante tipificando o caso como homicídio doloso”, relatou.

Como o condutor assumiu o risco de causar esse resultado, o caso foi tipificado como homicídio doloso. “Inclusive, as imagens capturadas por câmeras de segurança mostram que o condutor do carro passa em altíssima velocidade colidindo com a motocicleta onde estavam as duas vítimas que morreram no acidente”, complementou a delegada.

Ainda na apuração policial com a análise das imagens das câmeras de segurança da região, a investigação identificou que o casal foi arrastado por mais alguns metros. “Em seguida, o condutor do carro para o veículo e tenta fugir, mas é contido pela população local, que acionou a Polícia Militar”, acrescentou Mirna Cristina.

Em depoimento na delegacia, o investigado confessou que passou a manhã ingerindo bebida alcoólica. “E ele afirma ainda que, provavelmente, teria sido ultrapassado pelo casal na motocicleta e que não teria visto as vítimas”, relatou a delegada responsável pela investigação do caso.

Quanto à gravidez da mulher vítima do acidente, a delegada Mirna Cristina Mota relatou que a informação ainda não foi confirmada. “Iremos fazer a oitiva de familiares e iremos aguardar o laudo cadavérico para termos a confirmação do fato. Caso a vítima estivesse grávida, o fato será levado em consideração no inquérito policial”, salientou.

Com a lavratura da prisão em flagrante e diante da gravidade do caso, a Delegacia de Moita Bonita já solicitou a prisão preventiva do investigado. “Já que o investigado, em dezembro de 2023, já havia sido preso por dirigir embriagado nessa mesma rodovia. Agora, ele passará por audiência de custódia”, concluiu a delegada Mirna Cristina Mota, responsável pela investigação do homicídio doloso em Moita Bonita.

Fonte e foto SSP