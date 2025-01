PC ulga imagem do suspeito de furtar bicicleta na Zona Norte de Aracaju

A 3ª Delegacia Metropolitana (3ª DM) divulgou a imagem do suspeito de furtar uma bicicleta no bairro Cidade Nova. A imagem foi divulgada nesta quinta-feira, 9.

De acordo com as informações policiais, o furto ocorreu no último sábado, 4, na rua Santa Terezinha, e o suspeito foi flagrado por câmeras de segurança da localidade.

Após o crime, a vítima registrou boletim de ocorrência, e as imagens das câmeras de segurança foram colhidas pela 3ª DM, unidade que investiga o caso.

A 3ª DM instaurou inquérito policial para investigar o caso e identificar o suspeito do furto.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com a identificação e localização do suspeito sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181).

Fonte e foto SSP