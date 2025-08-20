PEDAGOGO DE 51 ANOS CONDENADO A 13 ANOS DE PRISÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL É PRESO PELO COPE EM ARACAJU

Equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), cumpriram mandado de prisão definitiva contra um pedagogo de 51 anos, condenado por prática de estupro de vulnerável, ocorrido entre os anos de 2000 e 2008. Por este crime, o homem foi condenado a 13 anos de prisão. A ação policial que culminou na captura do criminoso ocorreu em Aracaju, na tarde desta terça-feira (19).

De acordo com as investigações, os abusos começaram quando a vítima tinha 10 anos e se prolongaram até os 18. O criminoso possuía a tutela da criança pelo fato de garantir uma bolsa de estudos em escola particular à época do crime e se aproveitou dessa condição de confiança para cometer os abusos sexuais.

O preso foi conduzido ao Cope e passará por audiência de custódia, ficando à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP