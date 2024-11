PF apura possível fraude em licitação de combate ao Covid em Sergipe

Operação Embuste cumpre nove mandados de busca e apreensão em quatro municípios sergipanos

A Polícia Federal, com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou Na manhã desta quinta-feira (14), a Operação Embuste, que investiga supostas fraudes em dispensa de licitação voltada ao combate à COVID-19.

A operação ocorre em Aracaju e em outras três cidades do interior de Sergipe: Capela, Nossa Senhora das Dores e Areia Branca.

37 policiais federais e três servidores da CGU cumprem nove mandados de busca e apreensão em endereços de empresas, repartição pública e residências de envolvidos.

As investigações apontam indícios de que empresas participantes do procedimento licitatório e possíveis agentes públicos teriam direcionado o certame, e revelam indicativos de superfaturamento de cerca de 23% do valor contratado, estimado em aproximadamente R$ 300 mil.

Ainda segundo a PF, há, ainda, suspeita de inadimplência parcial na entrega dos produtos previstos no contrato.

As diligências, iniciadas a partir de denúncia, buscam aprofundar as evidências do suposto esquema, que pode incluir crimes de fraude ao caráter competitivo de licitação, corrupção, peculato e associação criminosa.

A operação foi nomeada “Embuste” em referência ao caráter enganoso dos documentos e práticas fraudulentas utilizados no processo licitatório, sugerindo que as justificativas formais do certame não correspondiam à realidade e caracterizaram um engodo.

Com informações e foto da PF/SE