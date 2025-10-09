PF, com apoio da CGU, deflagra nova fase da Operação Sem Desconto em vários estados, inclusive Sergipe

A Polícia Federal, com o apoio da Controladoria-Geral da União, deflagrou, na manhã desta quinta-feira (09), nova fase da Operação Sem Desconto, que apura um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.

A PF informou que estão sendo cumpridos 66 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de São Paulo, Sergipe, Amazonas, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia e no Distrito Federal.

Em Sergipe, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nos municípios de Aracaju, Umbaúba, Nossa Senhora do Socorro e Lagarto.

A ação de hoje tem o objetivo de aprofundar as investigações e esclarecer a prática de crimes como inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa e atos de ocultação e dilapidação patrimonial.

