POLICIA FEDERAL COMBATE ADULTERAÇÃO DE DADOS EM SISTEMA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SE

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (02), a Operação Engenharia Reversa, com o objetivo de apurar invasões e manipulações indevidas em sistemas corporativos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (CREA/SE). Foram cumpridos três mandados judiciais de busca e apreensão em Aracaju/SE.

As investigações tiveram início a partir de uma notícia-crime encaminhada pelo próprio CREA-SE, relatando alterações não autorizadas em dados cadastrais de profissionais registrados. Segundo apurado, e-mails de engenheiros foram modificados sem solicitação dos titulares. Em seguida, os invasores alteravam as senhas de acesso e passavam a controlar o ambiente restrito dos profissionais no sistema do conselho.

Os investigados poderão responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático e inserção de dados falsos em sistema de informações.

Com informações e foto da Polícia Federal em Sergipe