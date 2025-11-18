PF combate ocupação irregular de um terreno público em Itabaianinha

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (18), a Operação Terreno Legal, com o objetivo de combater a ocupação irregular de uma área pertencente ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) no município de Itabaianinha.

Durante a ação foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal, em endereços residenciais e comerciais.

As investigações tiveram início após comunicação do próprio INMET, informando a invasão e a suposta venda irregular da área pública. Conforme apurado, um indivíduo teria “negociado” o espaço com outro interessado, mesmo ambos tendo ciência de que se tratava de bem pertencente à União.

Os investigados poderão responder por invasão de terreno público.

Com informações e foto da Polícia Federal em Sergipe