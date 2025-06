PF cumpre dois mandados em Sergipe por descontos ilegais no INSS

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quarta-feira (04), dois mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.

De acordo com a PF, os mandados judiciais foram autorizados pela 3ª Vara Federal de Sergipe e cumpridos nas cidades de Indiaroba e Umbaúba.

As ordens judiciais têm como objetivo a arrecadação de bens de valor vinculados aos investigados no esquema de descontos indevidos aplicados sobre benefícios do INSS, buscando a recomposição do erário público e a redução dos prejuízos causados pelos autores.

A ação é um desdobramento da operação deflagrada em abril deste ano, que identificou irregularidades relacionadas à cobrança de mensalidades associativas diretamente nos proventos de aposentados e pensionistas sem autorização válida dos beneficiários.

Com informações da PF/SE