PF cumpre um mandado de busca em Estância durante operação nacional contra abuso sexual infantil

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (08), a Operação Nacional Proteção Integral III, em ação conjunta com as Polícias Civis de 16 estados brasileiros, com o objetivo de identificar e prender criminosos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados, principalmente, pela internet.

A operação visa o cumprimento simultâneo de 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva em todo o país, resultando em 37 prisões em flagrante, duas apreensões de menores e 2 vítimas resgatadas (número em atualização). Em Estância, um mandado de busca e apreensão foi cumprido.

Participam da operação 617 policiais federais e 273 policiais civis dos estados envolvidos. A Operação Proteção Integral III reforça o trabalho conjunto das forças de segurança federais e estaduais na proteção da infância e da adolescência.

Segundo a PF, a ação é um desdobramento das edições anteriores da operação, deflagradas em março e maio deste ano. Entre janeiro e setembro de 2025, a Polícia Federal já cumpriu mais de 1.630 mandados de prisão de condenados por crimes sexuais.

A Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar e orientar o uso da internet por crianças e adolescentes, conversando abertamente sobre riscos e ensinando como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais. A prevenção e a informação são as ferramentas mais eficazes para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes.

Com informações da PF/SE