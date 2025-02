PF DE SERGIPE PRENDE DOIS CAMINHONEIROS COM CERCA DE 400 QUILOS DE DROGAS E ARMAS NO INTERIOR DA BAHIA

A Polícia Federal prendeu em flagrante na madrugada desta segunda-feira (24), dois caminhoneiros, em Tucano, no interior da Bahia.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram 388,7 kg de maconha, 10,7 kg de cocaína, dois fuzis calibre 5.56, uma pistola Glock G17 (9mm), um revólver calibre .357, além de munições e carregadores.

Eles foram conduzidos à Superintendência Regional da Polícia Federal em Sergipe, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

As informações passadas pela PF são de que a prisão ocorreu após denúncia anônima. Os policiais montaram uma barreira na rodovia e, durante a abordagem, constataram o transporte ilegal do material ilícito em um caminhão conduzido pelos suspeitos, vindo do Paraná.

Os homens devem responder por tráfico de drogas e de armas, podendo ser condenados a até 27 anos de prisão.

As investigações continuam com o objetivo de apurar a origem e o destino dos itens apreendidos.

Com informações da PF/SE