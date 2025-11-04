PF DEFLAGRA OPERAÇÃO QUE INVESTIGA USO DE DOCUMENTO FALSO PARA COMPRA DE MUDAS CLANDESTINAS DE LARANJA

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (04), a Operação Citrus, com o objetivo de apurar o uso de documentação falsa na aquisição de mudas clandestinas de laranja.

A ação cumpriu um mandado de busca e apreensão em residência localizada em Aracaju, expedido pela Justiça Federal, e contou também com fiscalização em propriedade rural no município de Boquim/SE, com apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), para verificar a existência e o plantio das mudas irregulares.

As investigações apuram a tentativa de regularização posterior de uma compra ilegal de mudas, mediante falsificação de documentos, além de buscar identificar outros possíveis coautores e partícipes do esquema.

A Polícia Federal e o MAPA alertam sobre os riscos do uso e da comercialização de mudas cítricas clandestinas, que podem servir como vetor para a disseminação da praga “greening” — doença mais destrutiva dos citros no mundo e a maior ameaça à citricultura brasileira.

Os investigados poderão responder pelos crimes de uso de documento falso e crime ambiental.

Com informações e foto da PF/SE