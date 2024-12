Sergipe: PF desarticula esquema especializado em recebimento indevido de indenizações do DPVAT

A Polícia Federal de Sergipe deflagrou na manhã desta terça-feira (17), a Operação Sinistro, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso voltado para a percepção indevida de indenizações do seguro DPVAT.

Na ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa da investigada, que reside em Palmas/TO.

A investigação teve início em notícia de crime apresentada pela Caixa Econômica Federal, na qual se indicou a falsificação de boletins de ocorrência da Polícia Civil de Sergipe, relatórios médicos do Hospital de Urgência de Sergipe – HUSE, atestados médicos, comprovantes de residência, selos cartorários e assinaturas de pessoas, com os quais foram fundamentadas solicitações indevidas de indenizações do seguro DPVAT, alcançando montantes ilícitos de cerca de três milhões de reais.

A investigada, que atuava em diversas unidades da Federação, deve responder pelos crimes de estelionato majorado, uso de documento falso, inserção de dados falsos em sistema de informática e falsidade ideológica, com penas que podem chegar a até 15 anos de reclusão.

A operação é denominada “Sinistro” em alusão ao fato de que todos os pedidos de pagamento do seguro DPVAT foram lastreados em falsos acidentes de trânsito com resultado morte ou com incapacitação permanente da suposta vítima.

Fonte Polícia Federal em Sergipe