PF em Sergipe divulga balanço de suas ações durante o primeiro turno

A Polícia Federal em Sergipe divulga, nesta quarta-feira (9), o balanço de suas ações durante o primeiro turno das Eleições 2024. Desde o início da Operação Eleições, em 3 de outubro, a PF já recebeu 183 notícias de possíveis crimes eleitorais, oriundas de requisições da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, além de denúncias de populares pelo portal Comunica PF e pelo Disque-Denúncia da Polícia Civil.

As ocorrências envolvem crimes como propaganda irregular, divulgação de fake news, descumprimento de ordens da Justiça Eleitoral e, principalmente, suspeitas de compra de votos. Durante as ações, a PF apreendeu cerca de R$ 460 mil em espécie. Até o momento, foram abertos 8 inquéritos policiais para investigar os casos.

No domingo de votação (6/10), a PF lavrou 12 termos circunstanciados de ocorrência (TCO) por delitos de menor potencial ofensivo, incluindo boca de urna, desobediência, perturbação em seções eleitorais e violação do sigilo do voto. Os registros ocorreram em Aracaju, Barra dos Coqueiros, Canindé de São Francisco e Itabaiana.

A Polícia Federal empregou todo o seu efetivo na Operação Eleições 2024 e já iniciou os preparativos para o segundo turno, que ocorrerá no dia 27 de outubro, em Aracaju.

TCO realizados no domingo de eleição (6/10)

Aracaju

2 ocorrências de boca de urna;

1 ocorrência de violação do sigilo do voto.

Itabaiana

4 ocorrências de desobediência eleitoral;

1 ocorrência de boca de urna.

Canindé do São Francisco

2 ocorrências de boca de urna;

1 ocorrência violação do sigilo do voto.

Nossa Senhora do Socorro

1 ocorrência de boca de urna.

A PF incentiva a população a utilizar o Comunica PF, plataforma online criada para facilitar o envio de informações sobre crimes de sua competência, incluindo os eleitorais.

Qualquer cidadão pode relatar, de forma rápida e segura, irregularidades como compra de voto, propaganda ilegal e outros delitos. As informações são analisadas pela equipe da PF.

Fonte Polícia Federal em Sergipe