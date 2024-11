PF, MPT e MTE realizam operação contra trabalho análogo à escravidão

A Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), realizou, nesta terça-feira (26/11), uma ação de fiscalização em um canteiro de obras e no alojamento utilizado pelos trabalhadores em Aracaju/SE.

A operação integra esforços para combater o crime de redução de pessoas a condições análogas às de escravo. Na ação, foram identificados onze trabalhadores alojados em residência inadequada.

A investigação indica que esses trabalhadores são trazidos da cidade de São Domingos/SE e alojados em uma residência com apenas um banheiro e camas improvisadas. Portanto, as condições do local foram consideradas precárias, com diversas irregularidades de Segurança e Saúde no Trabalho.

Fiscalizou-se também o canteiro de obra em que as vítimas estavam trabalhando e neste também foram identificadas outras irregularidades pelas equipes de segurança. O empregador foi notificado pela Auditoria Fiscal do Trabalho para realizar as devidas regularizações e apresentar documentos sujeitos à Inspeção do Trabalho. O MPT instaurou inquérito civil para adoção das providências cabíveis.

Diante da situação, a apuração dos fatos continua nas esferas administrativa, trabalhista, civil e penal.

Fonte e foto PF/SE