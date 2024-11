PF prende duas pessoas após aplicarem golpes em clientes de banco

Dois homens foram presos em Aracaju nesta sexta-feira (15), suspeitos de aplicar golpes contra idosos em uma agência bancária no Bairro Treze de Julho.

A Polícia Federal exlicou que a dupla utilizava um dispositivo instalado nos terminais de autoatendimento para reter os cartões das vítimas. Além disso, colocava uma falsa placa informativa com um número 0800, supostamente de suporte técnico. Quando o cartão era retido, as vítimas – geralmente idosos – eram instruídas a ligar para o número, que era, na verdade, da própria quadrilha. Durante a ligação, os golpistas induziam as vítimas a fornecer a senha, alegando que o cartão já estaria bloqueado.

Ainda de acordo com a PF, durante a ligação, os golpistas induziam as vítimas a fornecer a senha, alegando que o cartão já estaria bloqueado. Os criminosos, então, recuperavam o cartão retido pelo dispositivo e se dirigiam a outras agências para realizar saques fraudulentos. Foi nesse momento que a dupla foi presa em posse de ferramentas e o cartão de uma vítima.

Investigações preliminares apontam que a dupla já vinha aplicando o mesmo golpe em diversos estados. Eles responderão pelos crimes de tentativa de furto qualificado e associação criminosa, com penas que podem ultrapassar oito anos de reclusão. As investigações continuam para identificar outros integrantes da quadrilha e possíveis novas vítimas.

A Polícia Federal reforça a importância de não compartilhar senhas ou informações bancárias por telefone e orienta que, em caso de retenção de cartão, a vítima entre em contato apenas com os canais oficiais da instituição financeira e, se necessário, acione as autoridades competentes.

Com informações e foto da PF/SE