PF prende investigado em flagrante durante operação contra crimes de abuso sexual infantojuvenil

A Polícia Federal em Sergipe deflagrou, na manhã desta quarta-feira (03), a Operação Panoptes IV, com o objetivo de combater o compartilhamento de arquivos de abuso sexual infantil na internet.

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em residências dos investigados localizadas em Aracaju. Um dos investigados foi preso em flagrante durante o cumprimento das diligências, em razão da posse de material ilícito relacionado aos crimes investigados.

A operação é um desdobramento da Proteção Integral II, realizada em maio deste ano. Naquela ocasião, as investigações identificaram a disseminação e comercialização de material de abuso sexual infantil por meio de redes sociais. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Nossa Senhora do Socorro/SE e, com o avanço das apurações, foi possível comprovar a ligação do investigado com outras duas pessoas envolvidas na mesma atividade criminosa, alvos da operação de hoje.

Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, armazenamento, compartilhamento e comercialização de material de abuso sexual infantil.

