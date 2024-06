PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA PARA O SÃO PEDRO DE CAPELA É DEFINIDO EM REUNIÃO NO QUARTEL DO COMANDO DA PMSE

Na manhã desta terça-feira (18), uma reunião foi realizada no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar de Sergipe para definir o planejamento de segurança do tradicional evento São Pedro de Capela. O encontro contou com a presença de diversas autoridades engajadas em garantir a segurança e a tranquilidade dos participantes da festa.

Estiveram presentes na reunião o comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe, o coronel Alexsandro Ribeiro, a prefeita do município de Capela, Silvany Mamlak, o comandante do Comando de Policiamento Militar do Interior (CPMI), coronel Sidney Barbosa, e o comandante do 9° Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), tenente-coronel Matheus Soares Massotti.

Durante o encontro foram discutidas e alinhadas estratégias de segurança que serão implementadas durante o evento, considerado um dos mais tradicionais e prestigiados do calendário junino de Sergipe. As autoridades presentes ressaltaram a importância da integração entre as forças de segurança e a administração municipal para o sucesso do planejamento.

O tenente-coronel Matheus destacou que a Polícia Militar estará com um efetivo reforçado para cobrir todas as etapas do evento, que ocorrerá entre os dias 27 e 30 de junho. “Junto com os demais oficiais do 9º BPM, conseguimos garantir com o Comando Geral o emprego máximo de policiais militares durante cada dia das festividades. Então, vamos trabalhar duro para assim garantir uma ação preventiva eficaz contra qualquer tipo de ocorrência que possa comprometer a segurança dos participantes”, destacou.

A prefeita Silvany Mamlak agradeceu o empenho da Polícia Militar e se mostrou confiante de que, com o planejamento apresentado, o São Pedro de Capela será mais uma vez um evento seguro e bem organizado. “A parceria entre a prefeitura e a PM é fundamental para o sucesso de um dos maiores festejos juninos do estado. Esse planejamento, feito por quem realmente entende de segurança pública, que é a Polícia Militar de Sergipe, é importantíssimo para manter as tradições dos folguedos com uma festa para as famílias. Estamos todos empenhados em proporcionar uma celebração segura e alegre para a população e visitantes”, afirmou a prefeita.

Além das medidas de segurança ordinárias adotadas pelo 9º Batalhão, como patrulhamento ostensivo e pontos de bloqueio realizados com o apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), foram confirmados também o emprego de unidades especializadas da Corporação, com destaque para o Batalhão de Choque (BPChoque), Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati) e Getam.

O comandante do 9º Batalhão ainda ressaltou o emprego maciço de equipes do BPChoque no domingo (30), com o objetivo de evitar condutas impróprias que possam interferir na ordem pública, durante o famoso arrastão da pega do mastro, considerada a maior manifestação cultural do município.

Fonte: Ascom PM