PM apreende duas submetralhadoras e carregadores no Orlando Dantas

Armas de fabricação caseira estavam com um homem com mandado de prisão em aberto no Orlando Dantas

Duas submetralhadoras foram apreendidas em uma ação policial deflagrada por militares do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC), no conjunto Orlando Dantas, em Aracaju.

Na ação policial, um homem com mandado de prisão em aberto foi detido nessa quinta-feira (20).

De acordo com as informações policiais, a equipe fazia rondas pela localidade, quando identificou um homem próximo a um veículo. Ele apresentou comportamento suspeito ao perceber a presença policial.

Em abordagem, os militares identificaram um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. Diante da decisão judicial, os policiais fizeram uma busca veicular.

No carro, os policiais encontraram uma caixa com duas submetralhadoras de calibre 9mm, de fabricação artesanal, com quatro carregadores.

Diante do flagrante e da decisão judicial de prisão, o homem foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.

Com informações e foto da SSP