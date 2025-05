Policiais do BPRp apreendem cerca de 27 kg de drogas no Loteamento Marivan, no Bairro Santa Maria

Policiais do policiais do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam nesta segunda-feira (26), cerca de 27 kg de entorpecentes em um kitnet localizado no Loteamento Marivan, no Bairro Santa Maria, em Aracaju.

A ação teve início após informações apontarem que um egresso do sistema prisional estaria operando um laboratório de drogas no local. Durante patrulhamento, os militares perceberam um forte odor vindo de um dos apartamentos. Pela porta entreaberta, foi possível visualizar invólucros de cocaína, uma prensa hidráulica e uma balança de precisão.

Os policiais entraram no imóvel e encontraram aproximadamente 22 kg de cocaína, 4 kg de maconha e 1 kg de crack. Também foram apreendidos diversos materiais utilizados no refino e embalagem das drogas, como prensas, um macaco hidráulico, balanças, um liquidificador industrial, rolos de plástico filme e uma mala de viagem, que era usada para o transporte dos entorpecentes.

No local, os militares encontraram uma tornozeleira eletrônica rompida, pertencente ao suspeito, que não foi localizado.

Todo o material foi encaminhado à Central de Flagrantes.

Com informações e foto da PM/SE