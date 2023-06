Policia Militar apreende 4kg de maconha em Nossa Senhora do Socorro

Equipes do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) apreenderam cerca de 4 Kg de maconha no município de Nossa Senhora do Socorro, na Região Metropolitana de Aracaju. O caso ocorreu nessa terça-feira (13).

Segundo as informações da policia, os militares realizavam rondas de rotina no Conjunto Neuzisse Barreto e resolveram abordar um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação dos militares, ele correu em direção a um manguezal e fugiu do cerco policial.

Durante a fuga, o suspeito deixou cair uma bolsa contendo cerca de 4 Kg de maconha. O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia para o prosseguimento das investigações.

Fonte: ASCOM PM.