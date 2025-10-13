PM apreende 5 kg de maconha no bairro Santos Dumont em Aracaju

Policiais do GETAM apreenderam neste sábado (12) aproximadamente 5 kg de maconha no bairro Santos Dumont, em Aracaju.

As equipes foram informadas que uma mulher estaria armazenando entorpecentes em uma residência localizada na região e que mantinha tabletes da droga embalados em plástico, dentro de um dos quartos do imóvel.

Ao chegarem ao endereço indicado, os militares encontraram uma mala aberta sobre a cama, contendo cinco tabletes de maconha, além de documentos pessoais e uma carteira de visitante do Copemcan, na qual a suspeita aparece registrada como visitante de um interno, identificado como seu companheiro. A mulher não foi localizada.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia Plantonista para a adoção das medidas cabíveis.

Com informações e foto da PM/SE