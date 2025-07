Policia Militar apreende 717 comprimidos de remédios controlados em Umbaúba

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (Bpati) apreenderam cerca de 717 comprimidos de remédios controlados no município de Umbaúba. Entre as substâncias vendidas irregularmente foram identificadas várias cartelas de Nobesio extra-forte, mais conhecido como rebite ou arrebite.

Em patrulhamento de rotina no município de Umbaúba, policiais do Bpati visualizaram dois homens suspeitos em frente a uma residência. No momento em que os agentes tentaram se aproximar para realizar a abordagem da dupla, um dos suspeitos tentou arremessar uma sacola para dentro do imóvel. Após recuperarem a bolsa, os policiais descobriram que dentro dela havia 165 comprimidos da substância Nobesio extra-forte, mais conhecida como rebite, além de 19 comprimidos de Carbamazepina, também de uso controlado.

Durante o flagrante, os suspeitos confessaram que armazenavam mais comprimidos de venda e uso controlados em outra residência. Os militares foram imediatamente até o local informado e encontraram mais 375 comprimidos de rebite, 110 comprimidos de Carbamazepina e 48 comprimidos de Uni-carbama.

Questionados sobre o flagrante, os homens relataram que enquanto um deles era responsável por negociar as substâncias com caminhoneiros que frequentavam uma churrascaria, o outro tinha a função de levar os comprimidos até o estacionamento do estabelecimento, onde entregava aos eventuais compradores.

A dupla foi presa pela venda ilegal de medicamentos controlados de uso restrito e encaminhada à delegacia. Num total, foram apreendidos 717 comprimidos, sendo 540 compostos pelo rebite.

Foto PM/SE