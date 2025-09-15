E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 15 de setembro de 2025
PM apreende aparelhagem de som por perturbação do sossego em Santo Amaro das Brotas

Neste domingo, dia 14, por volta das 11 horas, policiais miliares da 3ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar) foram acionados pelo CIOSP para atenderem a uma ocorrência de perturbação do sossego no centro de Santo Amaro das Brotas.

Imediatamente os militares se deslocaram até o local informado, comprovando a veracidade da denúncia, onde havia um som alto tocando, o qual foi apreendido e o proprietário devidamente identificado.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Maruim, onde foi lavrado o Termo de Ocorrência Circunstanciado, que será remetido à Justiça, para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte  blog Espaço Militar

