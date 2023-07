PM apreende aparelho de som após denúncia de perturbação do sossego em Propriá

Policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) apreenderam uma aparelhagem sonora no Povoado Santa Cruz, município de Propriá, região do Baixo São Francisco. A ação ocorreu após uma denúncia de perturbação do sossego. O caso ocorreu nessa terça-feira (11).

Segundo as informações policiais, os militares foram acionados pelo Ciosp – 190, às 16h40, para verificar uma denúncia de perturbação do sossego. Assim que chegaram ao local, constataram que havia uma aparelhagem de som com volume abusivo.

O material foi apreendido, e um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado, e será encaminhado à Justiça.