PM apreende arma após suspeita de roubo de veículo em Japaratuba; um homem morreu

Policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) apreenderam nesse sábado (05), uma arma de fogo no município de Japaratuba, Região Leste de Sergipe, após uma suspeita de roubo a veículo. Um homem ficou ferido e foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Os policiais realizavam patrulhamento ostensivo e preventivo no município, quando receberam informações sobre o roubo de uma motocicleta. Populares indicaram que um dos suspeitos tinha se deslocado, em uma motocicleta de cor preta, para um local popularmente conhecido como “banho do prata”.

Rapidamente, a equipe foi ao local indicado, e se deparou com um suspeito empinando e realizando manobras arriscadas com uma motocicleta Honda CG, cor preta. Diante da situação, os policiais usaram a sirene e comandos de voz, para que o suspeito parasse. Momentos depois, o homem simulou que ia parar, e, assim que os agentes desembarcaram da viatura, o motociclista acelerou de forma abrupta na direção dos militares.

Ao passar pela equipe, o veículo perdeu força e interrompeu o funcionamento do motor, vindo a parar. Em ato continuo, o suspeito sacou uma arma de fogo e apontou para um dos militares, que, a fim de cessar a injusta agressão e resguardar sua a integridade física, disparou contra o homem, vindo a atingi-lo. Após os primeiros atendimentos, o suspeito foi encaminhado rapidamente para o hospital da cidade de Japaratuba, onde, após quase duas horas, não resistiu aos ferimentos.

Com o suspeito, foi apreendido um revólver calibre .32 com duas munições. Na consulta aos dados do sistema, constatou-se que a motocicleta Honda CG, placa NVN-1974, possuía irregularidades administrativas, e também foi apreendida.

Por fim, a ocorrência foi devidamente registrada na Delegacia Plantonista de Maruim para adoção dos procedimentos cabíveis.

Com informações da PM/SE