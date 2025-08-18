PM apreende arma de fogo e prende homem por cárcere privado no Bairro Paraíso do Sul, em Aracaju

Policiais da Força Tática do 1º Batalhão de Polícia Militar apreenderam na tarde deste domingo (17), uma arma do tipo garrucha calibre. 38, e prendeu um homem pelo crime de cárcere privado, no Bairro Paraíso do Sul, em Aracaju.

A equipe foi acionada, pelo CIOSP, para atender a uma ocorrência de cárcere privado e, por conta da denúncia, os militares foram até à Rua B e encontraram o possível autor do crime. Ele estava na residência e foi abordado.

Durante a verificação, foi confirmado, e os policiais depararam-se com uma jovem assustada em um dos quartos.

Em outro cômodo, os PMs acharam ainda uma arma de fogo sem documentação, que segundo o envolvido, foi trocada por uma bicicleta.

A vítima foi encaminhada à unidade hospitalar, e o homem foi conduzido ao Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV).

Com informações e foto da PM/SE