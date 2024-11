PM apreende arma, drogas, e prende homens por tráfico em Aracaju

Na noite dessa quinta-feira (14), o Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) aprendeu drogas, um revólver calibre 32, e prendeu dois homens, na Zona Norte de Aracaju.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo, pelo bairro 18 do Forte, quando recebeu a denúncia de populares sobre um ponto de tráfico na região.

Com base nas informações, os militares deslocaram-se até o endereço citado e flagraram a apontada situação. Os PMs encontraram duas pessoas com comportamento duvidoso, e com base nisso, realizaram as buscas pessoais.

Com os infratores, os policiais encontraram maconha, cocaína, duas balanças de precisão, embalagens para acondicionamento de entorpecentes, além de uma arma de fogo sem numeração.

Em virtude dos fatos, os envolvidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte PM/SE