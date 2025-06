PM APREENDE ARMAS DE GROSSO CALIBRE DURANTE BUSCAS POR SUSPEITOS DE MATAR JOGADOR NA CIDADE DE UMBAÚBA

Uma operação conjunta realizada por policiais militares do 6º BPM, 7º BPM, 11º BPM e Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (Bpati) resultou na apreensão de seis armas de fogo, sendo quatro de grosso calibre, no município de Umbaúba.

A ação faz parte das diligências que visam capturar o suspeito de assassinar o jogador de futebol Marcelo Alves Carvalho, conhecido como Marcelo de Mandú, de 34 anos, morto a tiros na noite do mesmo dia.

Durante as buscas, as equipes da Polícia Militar receberam informações de que o principal suspeito de cometer o crime estava escondido em sua residência, situada a cerca de 100 metros do lugar onde aconteceu o crime.

Os policiais foram até o imóvel para averiguar a denúncia, mas o suspeito já havia deixado o local. Enquanto verificavam a casa, os agentes encontraram uma pistola calibre.40.

Também com base nas denúncias de populares, os militares prosseguiram com as diligências e se deslocaram para um segundo endereço, na Rodovia Gabriel Mota Guimarães. No imóvel, que também se encontrava sem ocupantes, os policiais apreenderam um fuzil T4, duas escopetas e uma carabina. Além das armas de grosso calibre, foram apreendidos munições e carregadores de diversos calibres.

Prisão de suspeito

Ainda durante a ação, equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) foram acionadas para averiguar a informação de que dois veículos utilizados durante a fuga dos suspeitos estariam indo em direção ao município de Lagarto. De imediato, os policiais iniciaram as buscas, e localizaram um dos carros denunciados na zona rural da cidade.

Dentro do veículo, em cima do painel, os militares encontraram uma pistola PT 100, acompanhada de um carregador contendo 11 munições. Ao ser questionado sobre o flagrante, o condutor do veículo informou que não era o proprietário da arma. De acordo com o suspeito, o veículo e o armamento apreendidos pertenciam a um homem conhecido como Jeferson cigano. Ele negou participação direta no crime e confessou que apenas conduziria o veículo até uma chácara no Povoado Estancinha, no município de Lagarto.

Apesar da operação bem-sucedida, o principal alvo da ação, suspeito de cometer o homicídio, conhecido como Jeferson Cigano, ainda não foi localizado. As diligências continuam, com o apoio da Polícia Civil, para localizar e prender o foragido.

Com informações e foto da SSP