PM apreende artefatos explosivos com integrantes de torcida e conduz mais de 100 pessoas à delegacia

Diante de um tumulto promovido por integrantes de uma torcida organizada na região do terminal de ônibus do mercado, no Centro de Aracaju, a Polícia Militar interveio e apreendeu sete rojões e outros artefatos explosivos nesse sábado, 25. Durante a ação policial, 103 pessoas foram conduzidas à delegacia para procedimentos relativos ao andamento da ocorrência na região central de Aracaju. A Polícia Militar foi acionada pela Guarda Municipal de Aracaju.

De acordo com as informações policiais, populares também informaram que o grupo estava aterrorizando as pessoas que transitavam pela localidade. Na região, a aglomeração de integrantes da torcida organizada também ocupava vias e impedia a passagem de veículos. Também diante da atuação do grupo, comerciantes chegaram a fechar as portas de seus estabelecimentos comerciais.

Os artefatos explosivos foram apreendidos pela Companhia Independente de Operações Especiais (Cioe) para procedimentos de desativação e explosão.

Com a apreensão dos artefatos explosivos e também de cocaína, os integrantes da torcida organizada – homens, mulheres e adolescentes – foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil. Na unidade policial, a ocorrência foi registrada, e a Polícia Civil irá investigar o caso, por meio de inquérito policial.

