PM apreende cerca de 53 kg de entorpecentes na Zona Sul da capital

Na quarta-feira (17), militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam cerca de 53 kg de maconha. A ação aconteceu no Bairro Santa Maria, na Zona Sul da capital, após denúncia anônima repassada à equipe que realizava o patrulhamento na localidade.

De forma rápida, o BPRp foi até o endereço indicado na Rua B. Com a chegada dos policiais, um homem fugiu, e apesar do acompanhamento tático, o suspeito não foi localizado.

Na parte externa do imóvel, a equipe do BPRp encontrou várias caixas que continham 55 tabletes de maconha, somando 52,4 kg, além de uma balança, um facão, um rolo de papel filme e utensílios usados no tráfico de drogas.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Fonte SSP