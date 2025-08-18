Policia Militar apreende cerca de 800 gramas de crack no Bairro 17 de Março, em Aracaju

Na noite deste domingo (17), policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam cerca de 800 gramas de crack, no Bairro 17 de Março, localizado na Zona Sul de Aracaju.

Durante o patrulhamento de rotina, a equipe avistou um homem carregando uma bolsa preta nas imediações de uma ocupação da região. Ao perceber a presença da viatura policial, o suspeito fugiu em direção a uma área de mata densa e não foi localizado.

Durante as buscas, a equipe policial encontrou a bolsa contendo uma quantidade significativa de droga, além de uma balança de precisão.

O material foi encaminhado à Central de Flagrantes para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte e foto SSP