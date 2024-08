PM apreende equipamentos de som após denúncias de perturbação do sossego na Barra dos Coqueiros

Equipes da 2ª Companhia Independente realizaram na noite desse domingo (25) a apreensão de dois aparelhos de som após denúncias de perturbação do sossego no município da Barra dos Coqueiros.

Na primeira ocorrência, os militares constataram o uso abusivo do equipamento sonoro em um salão de festas de um condomínio residencial, por volta das 19h. De acordo com denúncias de moradores, o volume do som estava causando uma série de transtornos.

Logo após o acionamento, os policiais foram até o local e comprovaram a perturbação do sossego a cerca de 100 metros de distância do condomínio.

O segundo caso ocorreu às 21h, momento em que uma equipe da 2ª CIPM flagrou algumas pessoas em via pública, utilizando uma caixa de som amplificada com microfone em volume abusivo.

Os dois aparelhos sonoros foram apreendidos mediante a confecção de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO).

