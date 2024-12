PM apreende drogas abandonadas no bairro América, em Aracaju

Policiais Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam neste sábado (14), uma mochila com drogas, no bairro América, em Aracaju.

Os policiais realizavam patrulhamento ostensivo, quando foram acionados por populares. Segundo a denúncia, dois homens realizavam tráfico de drogas, em frente a uma residência, na rua Peru.

Os militares dirigiram-se até o endereço, e depararam-se com um suspeito que, ao ver a presença policial, fugiu local, deixando uma mochila com entorpecentes.

Na bolsa abandonada havia cocaína, maconha, duas balanças de precisão e bolsas para acondicionamento de drogas.

Todo material encontrado foi encaminhado à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Com informações da PM/SE