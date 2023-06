Suspeito de tentativa de homicídio morre em confronto policial

Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam uma pistola calibre .40, no Bairro Jardim Centenário, Zona Oeste da capital, na noite desse sábado (03).

A apreensão foi realizada depois que uma equipe da Radiopatrulha foi acionada para intervir no caso. Os policiais iniciaram as buscas pelo suspeito e logo em seguida receberam a denúncia que o autor do crime estaria escondido em uma vila da localidade.

Ao perceber a presença da viatura no endereço denunciado, o infrator correu e se escondeu dentro de uma cama box.

No momento em que foi descoberto, ele efetuou disparos contra os militares, que reagiram para fazer cessar a agressão.

Durante o confronto, o homem acabou sendo atingido, socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências de Sergipe, mas morreu em seguida.