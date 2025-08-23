PM apreende drogas e prende casal por tráfico no Bairro Aeroporto

Policiais da Força Tática do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) prenderam na tarde desta sexta-feira (22), um casal por tráfico de drogas, no Bairro Aeroporto, em Aracaju.

A equipe realizava patrulhamento nas proximidades do Colégio Alceu Amoroso, quando se deparou com duas pessoas que, ao notarem a viatura policial, descartaram uma bolsa, que continha substâncias ilícitas.

Com o casal, os PMs encontraram ainda mais drogas do tipo maconha, além de uma balança de precisão.

O caso foi encaminhado à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Com informações e foto da PM/SE