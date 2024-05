PM APREENDE DUAS ARMAS, RECUPERA MOTOCICLETA ROUBADA E SUSPEITO MORRE EM CONFRONTO NO SANTOS DUMONT

Equipes do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam duas armas de fogo e recuperaram uma motocicleta roubada no Bairro Santos Dumont, Zona Norte de Aracaju. Durante a ocorrência registrada na madrugada desta terça-feira (14), os militares ainda realizaram a prisão de dois suspeitos.

A ação teve início no momento em que os policiais foram alertados pelo rádio sobre um roubo de motocicleta ocorrido na Barra dos Coqueiros. De acordo com as informações repassadas pelo Ciosp, os três suspeitos do roubo fugiram em direção à Zona Norte da capital. Poucos minutos depois, as equipes do BPRp localizaram o carro utilizado no assalto. Na abordagem efetuada no Bairro Santos Dumont, foram encontradas peças da motocicleta roubada.

Os dois ocupantes do automóvel confessaram a participação no assalto e indicaram o esconderijo do terceiro envolvido e o local onde a moto estaria escondida.

No momento do cerco à residência indicada, os militares perceberam um homem correndo em direção ao quintal com uma arma longa. Ele ignorou a ordem de parada e efetuou um disparo contra a guarnição. Os policiais se abrigaram e revidaram a injusta agressão. O infrator acabou sendo atingido no confronto e evoluiu a óbito após dar entrada no Hospital de Urgências de Sergipe.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes, onde foram apresentados dois suspeitos de participarem do assalto, juntamente com a motocicleta parcialmente desmontada, além dos armamentos apreendidos, uma espingarda calibre 12 e um revólver calibre 38.

Fonte: Ascom PM/SE