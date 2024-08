PM apreende embalagens com maconha na Zona Sul de Aracaju

Na ação, mais de um quilo da droga foi apreendido

Nessa quarta-feira (08), militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) apreenderam três embalagens com maconha no Bairro Inácio Barbosa, Zona Sul da capital.

De acordo com informações, dois suspeitos estavam em uma motocicleta e empreenderam fuga ao notar a presença policial. Eles desobedeceram a ordem de parada, e um deles arremessou uma sacola em direção ao mangue.

Os suspeitos empreenderam fuga. Na revista ao material arremessado, constatou-se que havia três embalagens com maconha, pesando 1.370 Kg. Os materiais foram apreendidos e a ocorrência encaminhada à delegacia.

Fonte: Ascom PM/SE