PM apreende espingardas, simulacro de revólver, droga e prende homem em em Socorro

Na tarde desta segunda-feira, 14, em Nossa Senhora do Socorro, o Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreendeu duas espingardas, um simulacro de revólver, drogas, e prendeu um homem em flagrante.

Os policiais realizavam patrulhamento ostensivo, pelo Parque dos Faróis, quando foram acionados por um transeunte, que relatou a existência de um traficante de drogas, na rua Amerindo Souza. Segundo a denúncia, o suposto infrator estava comercializando naquele momento, e além dos entorpecentes, portava arma de fogo.

Com base nas informações, os militares saíram em direção à residência de número 447, e lá se depararam com o suspeito, que ao ser abordado, foi flagrado com maconha, e com uma espingarda artesanal calibre 12 com duas munições intactas.

Na parte interna do imóvel, a equipe encontrou mais entorpecentes e outra espingarda artesanal do mesmo calibre com duas munições, além de um estojo de munição calibre 5.56, e um simulacro de revólver.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE