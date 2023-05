PM apreende jovem e prende 3 suspeito de tráfico de drogas

Equipes do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam nesta sexta-feira (26) três homens por suspeita de tráfico de drogas no Conjunto Novo Horizonte, em Nossa Senhora do Socorro. Um adolescente foi apreendido.

Segundo informações, os policiais realizavam patrulhamento na região, quando notaram dois homens em a atitude suspeita. Ao notarem a presença da viatura, eles entraram em uma residência, onde mais um suspeito foi identificado. Um jovem de 15 anos foi apreendido.

Foram apreendidos 760 gramas de maconha, três balanças de precisão, uma faca, aparelho celular e R$ 178, 00 em dinheiro.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes para procedimentos.

Com informações e foto da PM