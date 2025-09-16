PM apreende mais de 200 kg de maconha em Nossa Senhora do Socorro

Policiais Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam, na noite desta segunda-feira (15), mais de 200 kg de maconha em uma residência localizada na Avenida Socorro, no município de Nossa Senhora do Socorro. A ação ocorreu após denúncia anônima de populares sobre a comercialização e o preparo de drogas no local.

Segundo informações policiais, ao chegar ao endereço indicado, a equipe se deparou com dois homens em uma motocicleta. Durante a tentativa de abordagem, um deles efetuou disparos de arma de fogo contra os militares. Após confronto, os suspeitos fugiram em alta velocidade e não foram localizados, apesar do acompanhamento tático.

Na sequência, os policiais retornaram ao imóvel alvo da denúncia e perceberam forte odor característico de maconha. Pela janela, foi possível visualizar tabletes da droga, embalagens plásticas e papéis utilizados no acondicionamento. Após a entrada na residência, a equipe confirmou a presença da droga já pronta para distribuição.

Os proprietários do imóvel informaram que a casa havia sido alugada a terceiros. A Polícia Civil dará prosseguimento às investigações para identificar e localizar os responsáveis pela droga. Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

Com informações e foto da SSP