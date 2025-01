PM apreende moto com sinal de identificação adulterado em Cedro de São João

A Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) apreendeu na manhã desta quinta-feira (09), uma motocicleta, marca Shineray, com o sinal de identificação adulterado, em Cedro de São João, interior sergipano.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo pela região central, por volta das 10h30, quando flagrou uma pessoa conduzindo uma motocicleta em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro. O rapaz estava transitando sem o capacete, e o veículo estava sem placa.

Os policiais realizaram as consultas pessoal e veicular, e notaram que a moto estava com os números do motor e do chassi suprimidos. Ao ser direcionado à delegacia, o infrator alegou que trocou um terreno pela Shineray, e apontou o endereço do outro participante da negociação, que foi imediatamente localizado.

O objeto do ilícito e os dois envolvidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Propriá para adoção das medidas legais cabíveis.

Foto PM/SE