PM apreende paredão de som por perturbação do sossego na cidade de laranjeiras

Na madruga deste sábado, dia 26, por volta das 05h03, policiais militares da 3ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar) foram acionados via CIOSP para atender uma ocorrência de perturbação do sossego na Rua da Palha, Centro, na cidade de Laranjeiras.

Ao chegarem ao local, os militares comprovaram a veracidade da denúncia, onde um paredão de som estava em volume elevado, momento em que fizeram a apreensão do som e a confecção do devido Termo de Ocorrência Circunstanciado em desfavor do proprietário do som, que posteriormente terá que comparecer à Justiça para responder pelo fato.

Matéria do blog Espaço Militar